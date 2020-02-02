Ассист ЛеБрона и постер Тейтума через Хорфорда - среди лучших моментов дня в НБА (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала видео десяти лучших моментов игрового дня. В подборку лучших эпизодов вошли моменты с участием Дамьена Лилларда, ЛеБрона Джеймса, Бена Симмонса, Пола Джорджа и других.