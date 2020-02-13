Легенда Ливерпуля похвалил потенциального новичка МЮ

Новости спорта:Джейми Каррагер очень восхищен игрой Санчо.

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением об уровне хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

«Санчо – это один из лучших молодых игроков мира на данный момент. Особенно если мы посмотрим на его статистику в «Боруссии».

Это английский игрок, который, как мне кажется, очень захочет вернуться, так что я думаю, что его будет хотеть каждый клуб Премьер-лиги.

Будет ли он хитом? Я так думаю. Это не очень сложно. Посмотрите, насколько хорошо он играет под давлением в топ-клубе из топ-лиги. Он играет каждую неделю, его статистика великолепна, а возраст – идеален.