Американский баскетболист ЛеБрон Джеймс установил новый рекорд. Он вышел в 16-й раз в составе на Матч всех звезд НБА.

Статика:

