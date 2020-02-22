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Лейкерс готовится отчислить Казинса

Лейкерс готовится отчислить Казинса
08:27 Сегодня Телеграф

Новости спорта:"Озерные" на его место подпишут Маркиффа Морриса.

Лейкерс приняли решение отчислить центрового ДеМаркуса Казинса, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Клуб выкупит контракт центрового и подпишет на его место Маркиффа Морриса, который договорился с Детройтом о выкупе о контракта.

Казинс пришел в Лейкерс летом прошлого года, но не провел за команду ни одного матча из-за разрыва передней крестообразной связки, которую он получил на тренировке в августе.

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Баскетбол, НБА, БК Лейкерс, Демаркус Казинс, Новости баскетбола.
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