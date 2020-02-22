Лейкерс готовится отчислить Казинса

Новости спорта:"Озерные" на его место подпишут Маркиффа Морриса.

Лейкерс приняли решение отчислить центрового ДеМаркуса Казинса, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Lakers are waiving DeMarcus Cousins, league sources tell @Ramonashelburne and me. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 22, 2020

Клуб выкупит контракт центрового и подпишет на его место Маркиффа Морриса, который договорился с Детройтом о выкупе о контракта.

Казинс пришел в Лейкерс летом прошлого года, но не провел за команду ни одного матча из-за разрыва передней крестообразной связки, которую он получил на тренировке в августе.