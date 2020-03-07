НБА может пойти на решительные шаги в связи с коронавирусом

Новости спорта:НБА может пойти на крайние меры, чтобы обезопасить фанатов от коронавируса.

Руководство НБА направило официальную памятку всем клубам лиги, в которой призвало быть готовыми к проведению матчей чемпионата без зрителей. Об этом сообщил журналист Шэмс Чарания в своем Twitter.

Такие действия связаны с распространением коронавируса. По информации источника, НБА попросила команды определить "необходимый персонал", который допустят на матчи в случае принятия решения о закрытии стадионов для фанатов.

Также представители лиги готовы замерять температуру игроков и персонала перед играми, если это будет необходимо.

Напомним, вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в начале 2020 года в Китае, после чего вирус распространился по всему миру. Это привело к отмене многих публичных мероприятий, в том числе, спортивных.