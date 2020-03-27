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Первый украинский спортсмен сдал положительный тест на коронавирус

Первый украинский спортсмен сдал положительный тест на коронавирус
14:19 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинский баскетболист Вячеслав Бобров утверждает, что лечится от опасной болезни.

Баскетболист сборной Украины и испанской Фуэнлабрады Вячеслав Бобров сдал положительный тест на коронавирус. Об этом в Instagram сообщил сам спортсмен.

"Для многих уже не секрет, что у меня положительный результат на коронавирус. Сейчас я еще нахожусь в больнице, так как помимо коронавируса у меня еще и односторонняя пневмония. Прошу всех отнестись к этой проблеме серьезней, так как это может произойти с каждым.

Могу предположить, что заболел, когда возвращался домой из Испании. Очень много людей в аэропорту были без масок и неподобающим образом отнеслись к здоровью других людей. Ожидал более жесткой проверки по прилету, но у нас всего лишь проверили температуру при выходе из самолета.

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На второй день почти ночью у меня поднялась температура до 38,5. Я выпил жаропонижающее. Ближе к вечеру пятницу, у меня снова вернулась температура 38,4. Меня привезли в Александровскую больницу в центре города.

На третий день в больнице, мне начали колоть антибиотики. Плюс моя девушка передала список медикаментов, которых не хватает на всех. Поэтому приходится ждать, когда доставят нужные препараты.

В понедельник на этой неделе, у меня взяли еще 2 теста. Когда наконец-то пришел результат очередного теста, то он показал, что я был заражен. Но пока мы ждали ответов, мой организм сам поборол вирус!

Сейчас лечение направлено на пневмонию. Теперь мне остается ждать, когда я перестану быть носителем и смогу вернуться домой", – написал Бобров в Instagram.

Отметим, что с началом карантина в Испании Фуэнлабрада отпустила своих игроков домой, поэтому Бобров вернулся в Украину.

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Баскетбол, Новости баскетбола, Коронавирус, Вячеслав Бобров, БК Фуэнлабрада.
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