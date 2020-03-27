Три игрока НБА вылечились от COVID-19, среди них - скандальный Гобер

Новости спорта:Игрок, из-за которого приостановили сезон в НБА, и его два одноклубника вылечились от коронавируса.

Игроки НБА Гобер, Митчелл и Вуд выздоровели от коронавируса COVID-19.

Центровой "Юты Джаз" Руди Гобер и его одноклубник Донован Митчелл выздоровели от коронавируса, который обнаружили у игроков в середине марта, сообщает The Athletic.

Гобер - первый игрок в НБА, у которого диагностировали коронавирус. Положительный тест центрового "Юты" стал основанием для прекращения сезона на неопределенный срок.

Добавим, что форвард "Детройт Пистонс" Кристиан Вуд также оправился от коронавируса.

Как известно, владельцы клубов НБА рассчитывают закончить сезон в июле. Сама же лига готова доигрывать матчи даже в сентябре.

Отметим, что НБА может потерять до 1 миллиарда долларов в случае досрочного завершения сезона.