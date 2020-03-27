Скачать
Пятница, 27.03.2020
Чемпионат Украины по волейболу в Суперлигах завершен досрочно
Чемпионат Украины по волейболу в Суперлигах завершен досрочно
Боец UFC нокаутировал незнакомца-задиру на улице (Видео)
Боец UFC нокаутировал незнакомца-задиру на улице (Видео)
Первый украинский спортсмен сдал положительный тест на коронавирус
Первый украинский спортсмен сдал положительный тест на коронавирус
Динамо приобрело дорогостоящее оборудование для Института сердца
Динамо приобрело дорогостоящее оборудование для Института сердца

Три игрока НБА вылечились от COVID-19, среди них - скандальный Гобер

Три игрока НБА вылечились от COVID-19, среди них - скандальный Гобер
22:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Игрок, из-за которого приостановили сезон в НБА, и его два одноклубника вылечились от коронавируса.

Игроки НБА Гобер, Митчелл и Вуд выздоровели от коронавируса COVID-19.

Центровой "Юты Джаз" Руди Гобер и его одноклубник Донован Митчелл выздоровели от коронавируса, который обнаружили у игроков в середине марта, сообщает The Athletic.

Гобер - первый игрок в НБА, у которого диагностировали коронавирус. Положительный тест центрового "Юты" стал основанием для прекращения сезона на неопределенный срок.

Добавим, что форвард "Детройт Пистонс" Кристиан Вуд также оправился от коронавируса.

Первый украинский спортсмен сдал положительный тест на коронавирус

Как известно, владельцы клубов НБА рассчитывают закончить сезон в июле. Сама же лига готова доигрывать матчи даже в сентябре.

Отметим, что НБА может потерять до 1 миллиарда долларов в случае досрочного завершения сезона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБА, Новости спорта, Коронавирус, Руди Гобер, Донован Митчелл, Крістіан Вуд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Боец UFC нокаутировал незнакомца-задиру на улице (Видео)
02 Коноплянка боится, что будет через неделю
03 Степаненко: Мой любимый игрок Динамо ушел в Турцию
04 "Сборная коронавируса" из известных футболистов
05 Умер легендарный тренер сборной Франции по футболу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь