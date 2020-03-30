Еще один игрок НБА вылечился от коронавируса

Новости спорта:Маркус Смарт поблагодарил всех, кто за него переживал.

Защитник Бостона Маркус Смарт вылечился от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"По состоянию на пятницу у меня нет коронавируса. Спасибо всем за все мысли и молитвы за меня, я также буду молиться за всех, кого это затронуло. Оставайтесь в безопасности и оставайтесь вместе врозь! Обожаю", - написал Смарт.

Ранее игроки Юты Руди Гобер и Донован Митчелл вылечились от коронавируса.

Напомним, Смарт рассказывал о своих чувствах после диагностирования у него COVID-19.

НБА приостановила сезон на неопределенное время после того как первый игрок лиги заболел коронавирусом.