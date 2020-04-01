Игроков Лейкерс проверили на коронавирус

Новости спорта:Ранее COVID-19 выявили у двух баскетболистов команды.

Ни у кого из игроков Лос-Анджелес Лейкерс больше нет симптомов коронавируса. Баскетболисты провели 14 дней в карантине после того, как положительный тест на COVID-19 сдали два баскетболиста Озерных, имена которых не назывались.

Игроков тестировали прямо в их автомобилях после прибытия в указанное место. Всего тесты провели у 14 баскетболистов из 17 нынешнего состава Лейкерс.

Игроков проверили на коронавирус после новостей о том, что четыре баскетболиста заразились в составе Бруклин Нетс. Один из них — форвард Кевин Дюрант.

Ранее стало известно об отрицательном тесте форварда Лос-Анджелес Лейкерс Энтони Дэвиса.

Напомним, чемпионат НБА был бессрочно приостановлен после того, как положительный тест на коронавирус COVID-19 сдал центровой Руди Гобер.