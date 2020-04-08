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Все молодежные чемпионаты Европы-2020 по баскетболу отменены из-за коронавируса

Все молодежные чемпионаты Европы-2020 по баскетболу отменены из-за коронавируса
17:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта:Совет Международной федерации баскетбола (ФИБА-Европа) принял решение отменить все 16 молодежных чемпионатов Европы во всех возрастных категориях, как у ребят, так и у девушек.

Как сообщает ФБУ, все хозяева турниров, которые должны были принять Евробаскет в 2020 году, будут иметь первоочередное право провести турниры в 2021 году. При этом жеребьевки на чемпионаты Европы-2021 проведут новое, уже осенью, после того, как ФИБА проведет новый процесс регистрации участников на будущее лето.

Напомним, все молодежные сборные Украины, за исключением мужской команды U-20, которая выступает в дивизионе А, представленны в дивизионах В.

Пока не было принято решение о переносе Евробаскета-2021 среди национальных сборных. ФИБА продолжает обсуждать этот вопрос и вынесет его на заседание исполкома организации в четверг, 9 апреля.

Евробаскет-2021 перенесут в ближайшие дни

Также на данный момент планируется завершить розыгрыши Кубка Европы ФИБА, женской Евролиги и женского Кубка Европы в форматах Финала восьми или Финала четырех (для Кубка Европы) в сентябре или октябре. Финальную стадию каждого из турниров будет сыгран в одном городе.

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Баскетбол, ФИБА, Новости баскетбола, Коронавирус.
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