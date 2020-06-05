Команды НБА не будут отстранять от матчей в случае обнаружения коронавируса у игроков

Новости спорта:Адам Сильвер выразил надежду, что команды смогут продолжить соревноваться в лиге, несмотря на вероятные случаи заражения COVID-19.

Если после возобновления НБА в командах будут диагностированы случаи коронавируса и игроков, их не станут отстранять от соревнований. Комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал, как будет действовать лига в таких случаях.

"Верим, что отстранять команды не придется. Мы работаем с группой экспертов и органами общественного здравоохранения во Флориде. Вместе мы придерживаемся такого мнения, что если мы проводили тестирование каждый день, и нам удалось отследить контакты, которые имел игрок, мы могли бы отделить его от команды. А после этого - продолжить тестировать каждый день.

Мы считаем, что нам не пришлось бы останавливать матчи, если бы у одного игрока обнаружился положительный результат", - сказал Сильвер.