Основатель Портленд Трэйл Блэйзерс Гарри Гликман скончался на 97-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Почетного президента клуба и функционера не стало 10 июля.

The father of professional sports in Oregon, a true Trail Blazer.



We will miss you, Harry pic.twitter.com/FaHj4yzMbO