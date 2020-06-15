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Баскетболисты НБА отказываются играть без вакцины от COVID-19

Баскетболисты НБА отказываются играть без вакцины от COVID-19
Обновлено 12:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена
Лиге придется договариваться с баскетболистами.

Центровой Бостон Селтикс Энес Кантер рассказал о своем разговоре с одним из игроков лиги. По его словам, в одной из команд не хотят играть, пока не будет найдена вакцина от COVID-19.

«Я имею много разных друзей в командах, верно? Я разговаривал с одним из них, и он, я не буду уточнять кто, сказал: «В нашей команде много парней, которые не собираются играть». Это команда из Восточной конференции, они в плей-офф», — заявил Кантер.

«Эти ребята суперзвезды. Я бы сказал кто это, но вы сойдете с ума. Они сказали, что не будут играть, пока не будет изобретена вакцина».

Ранее сообщалось, что НБА намерена договориться с игроками, которые протестуют против возобновления сезона. Лига планирует найти компромисс с игроками и решить проблемные вопросы с привлечением Ассоциации игроков.

Также ряд баскетболистов во главе с разыгрывающим Бруклин Нетс Кайри Ирвингом не поддерживает идею доигровки сезона НБА из-за расового напряжения в США.

Каналы Футбол готовы транслировать Первую лигу за свой счет

НБА доиграет сезон в Орландо, на закрытой территории парка Disney World. Матчи чемпионата предположительно возобновятся 31 июля.

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Баскетбол, НБА.

Автор:

Телеграф
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