Лидеры Бруклина заразились коронавирусом

Перед рестартом сезона у «Бруклин Нетс» серьезные кадровые потери.

Ключевые игроки «Бруклин Нетс» Спенсер Динуидди и ДеАндре Джордан заразились коронавирусом.

У Динуидди появились симптомы во время тренировок в Нью-Йорке. При этом, сам игрок отмечал, что он придерживался мер предосторожности и часто сдавал тесты.

Таким образом Спенсер пройдет карантин и после 14 дней пройдет тестирование вновь. Сам игрок не знает, примет ли участие в чемпионате после его возобновления.

ДеАндре Джордан также будет отправлен на карантин, но центровой уже сообщил, что доигрывать чемпионат не будет.

Отметим, что в возобновлении сезона также не примут участие звезды «Бруклина» Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг.

Также не сыграют Уилсон Чендлер и Николас Клэкстон.

Напомним, что коронавирусом заразились Никола Йокич («Денвер»), украинец Алексей Лень, Бадди Хилд и Джабари Паркер (все – «Сакраменто»), Малкольм Брогдон («Индиана»), Деррик Джонс («Майами»), а также два игрока «Финикса» и четыре игрока одной из команд Западной конференции, имена которых не называются.

Сезон НБА должен возобновится 30 июля.