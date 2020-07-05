Еще один игрок Майами Хит заболел на коронавирус

Заболел еще один неназванный баскетболист.

Еще один игрок Майами Хит сдал положительный тест на коронавирус. Его имя неизвестно, но это уже пятый представитель команды с COVID-19.

До этого сообщалось еще о двух неназванных игроках Майами с коронавирусом. В конце июня также заразился легкий форвард Деррик Джонс младший. Коронавирус был выявлен и у одного из сотрудников Хит.

Джонс в данный момент занимается индивидуально, а остальные три зараженных баскетболиста находятся на карантине. Все они должны поучаствовать в доигровке сезона, даже если не сразу присоединятся к команде.

Матчи среди 22 лучших команд сезона в Орландо должны возобновиться 30 июля, но комиссар лиги Адам Сильвер не исключает, что в случае большого числа зараженных доигровку могут отменить.