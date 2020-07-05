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Еще один игрок Майами Хит заболел на коронавирус

Еще один игрок Майами Хит заболел на коронавирус
Обновлено 08:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер
Заболел еще один неназванный баскетболист.

Еще один игрок Майами Хит сдал положительный тест на коронавирус. Его имя неизвестно, но это уже пятый представитель команды с COVID-19.

До этого сообщалось еще о двух неназванных игроках Майами с коронавирусом. В конце июня также заразился легкий форвард Деррик Джонс младший. Коронавирус был выявлен и у одного из сотрудников Хит.

Джонс в данный момент занимается индивидуально, а остальные три зараженных баскетболиста находятся на карантине. Все они должны поучаствовать в доигровке сезона, даже если не сразу присоединятся к команде.

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Матчи среди 22 лучших команд сезона в Орландо должны возобновиться 30 июля, но комиссар лиги Адам Сильвер не исключает, что в случае большого числа зараженных доигровку могут отменить.

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Все по теме:

НБА, БК Майами Хит, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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