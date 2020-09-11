В украинском баскетбольном клубе вспышка коронавируса

Сообщается, что у двух баскетболистов харьковчан обнаружили COVID-19.
Положительные тесты были сделаны еще до выезда команды на турнир в Запорожье. В итоге игроки и тренерский штаб Харьковского Сокола ушли на самоизоляцию, а два зараженных баскетболиста будут находиться под присмотром врачей. Через несколько дней вся команда пройдет повторное тестирование.
Расписание матчей Мемориала Вячеслава Гаврилова:
11 сентября
12 сентября
13 сентября
Ранее о вспышке коронавируса в команде сообщил еще один украинский клуб - Днепр.