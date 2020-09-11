В украинском баскетбольном клубе вспышка коронавируса

Харьковские Соколы снялись с Мемориала Гаврилова из-за вспышки коронавируса в клубе. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

Сообщается, что у двух баскетболистов харьковчан обнаружили COVID-19.

Положительные тесты были сделаны еще до выезда команды на турнир в Запорожье. В итоге игроки и тренерский штаб Харьковского Сокола ушли на самоизоляцию, а два зараженных баскетболиста будут находиться под присмотром врачей. Через несколько дней вся команда пройдет повторное тестирование.

Расписание матчей Мемориала Вячеслава Гаврилова:

11 сентября

19:20 - Николаев - Запорожье

12 сентября

16:30 - Николаев - Прометей

13 сентября

13:00 - Запорожье - Прометей

Ранее о вспышке коронавируса в команде сообщил еще один украинский клуб - Днепр.