Бокс. Бой Деревянченко с Джонсоном отменен

Накануне стало известно, что Сергей Деревянченко выйдет в ринг 20 января. Соперником украинка должен был стать Дашон Джонсон из США.

Однако тренер нашего спортсмена Сергей Корчинский заявил, что поединок будет отменен из-за болезни николаевского боксера.

Напомним, что в рамках этого же вечера в Нью-Йорке свой бой проведет другой украинец – Иван Голуб.