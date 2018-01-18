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Бокс. Бой Деревянченко с Джонсоном отменен
Новости спорта: Украинский боксер не сможет принять участие в поединке против Дашона Джонсона.
Накануне стало известно, что Сергей Деревянченко выйдет в ринг 20 января. Соперником украинка должен был стать Дашон Джонсон из США.
Однако тренер нашего спортсмена Сергей Корчинский заявил, что поединок будет отменен из-за болезни николаевского боксера.
Напомним, что в рамках этого же вечера в Нью-Йорке свой бой проведет другой украинец – Иван Голуб.
Telegraf.com.ua