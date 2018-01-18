Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинка Цуренко проиграла во втором круге Australian Open-2018 Украинка Цуренко проиграла во втором круге Australian Open-2018
Новости: Дакар-2018: результаты 11-го этапа Дакар-2018: результаты 11-го этапа
Новости: Биатлон. Сегодня в Антхольце стартует предолимпийский этап Кубка мира Биатлон. Сегодня в Антхольце стартует предолимпийский этап Кубка мира
Новости: Порошенко: Украинка Марта Костюк стала сенсацией мирового тенниса Порошенко: Украинка Марта Костюк стала сенсацией мирового тенниса

Бокс. Бой Деревянченко с Джонсоном отменен

Сергей Деревянченко
12:08 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Украинский боксер не сможет принять участие в поединке против Дашона Джонсона.

Накануне стало известно, что Сергей Деревянченко выйдет в ринг 20 января. Соперником украинка должен был стать Дашон Джонсон из США.

Однако тренер нашего спортсмена Сергей Корчинский заявил, что поединок будет отменен из-за болезни николаевского боксера.

Напомним, что в рамках этого же вечера в Нью-Йорке свой бой проведет другой украинец – Иван Голуб.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Дашон Джонсон, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Дочь хоккеиста Уэйна Гретцки позирует в купальнике на Гавайях (Фото)

Дочь хоккеиста Уэйна Гретцки позирует в купальнике на Гавайях (Фото)
"Дакар-2018": яркие моменты 5-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": яркие моменты 5-го этапа (Фото)
"Дакар-2018": яркие моменты 4-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": яркие моменты 4-го этапа (Фото)
Фото дня. Сногсшибательная красотка, по которой фанатеет именитый Дрогба

Фото дня. Сногсшибательная красотка, по которой фанатеет именитый Дрогба
"Дакар-2018": яркие моменты 3-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": яркие моменты 3-го этапа (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Джошуа: Пусть мать Паркера не волнуется за него Головкин - Альварес: бой-реванш под угрозой срыва Владимир Кличко: Слово "проблемы" исчезло из моего словаря

Последние новости

Объем торговли Украины и Германии вырос на 21,5% в 2017 году Убойная подборка снимков, которые поднимут вам настроение В сети появилась версия "Последних джедаев" без женщин
Сегодня читают в спорте
01 "Барселона" и "Атлетико" уступили в первых матчах 1/4 финала Кубка Испании
02 Биатлон. Сегодня в Антхольце стартует предолимпийский этап Кубка мира
03 Долгополов потерял кроссовку и вступил в спор с судьей (Видео)
04 Поветкин - последний шанс для Фьюри сохранить пояс The Ring
05 Чемпион WBA хочет встретиться с Ломаченко
Новости сегодня
13:04 В Киеве презентовали первую украинскую антологию детских пьес
12:59 "Реал" хочет создать в атаке убийственное трио
12:59 Тиллерсон: РФ не выполняет требования всех санкций против КНДР
12:55 Блистательные снимки с высоты птичьего полета, которые вдохновляют (Фото)
12:51 Мода 2018: стильные зимние платья для стильных девушек
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В ГП "Антонов" назвали фейком "открытое письмо" с обвинением Гройсмана В ГП "Антонов" назвали фейком "письмо" с обвинением Кабмина
Новости: Рада приняла закон по Донбассу, который признает Россию государством-агрессором Рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса
Новости: ГСЧС: В Украине обесточены 63 населенных пункта в пяти областях В Украине обесточены 63 населенных пункта
Новости: Крещение Господне 2018: что обязательно нужно сделать в праздник Крещение Господне 2018: что обязательно нужно сделать в праздник
Добавить комментарий
0