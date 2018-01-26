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Ломаченко прибыл в Ригу поддержать Усика в поединке с Бриедисом

Василий Ломаченко и Александр Усик
12:48 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик получил мощную поддержку в лице друга Василия Ломаченко перед боем с Майрисом Бриедисом

В субботу в Риге чемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии встретится с чемпионом по версии WBC Майрисом Бриедисом.

Усик - Бриедис: все о бое

Украинский чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко регулярно посещает бои Усика, а его выход на ринг в Латвии не станет исключением.

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Новости спорта, WBSS, Александр Усик, Бокс, Василий Ломаченко, Майрис Бриедис, Новости бокса, Усик - Бриедис.
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