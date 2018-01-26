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Ломаченко прибыл в Ригу поддержать Усика в поединке с Бриедисом
12:48 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик получил мощную поддержку в лице друга Василия Ломаченко перед боем с Майрисом Бриедисом
В субботу в Риге чемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии встретится с чемпионом по версии WBC Майрисом Бриедисом.
Усик - Бриедис: все о бое
Украинский чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко регулярно посещает бои Усика, а его выход на ринг в Латвии не станет исключением.
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