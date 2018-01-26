Ломаченко прибыл в Ригу поддержать Усика в поединке с Бриедисом

В субботу в Риге чемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии встретится с чемпионом по версии WBC Майрисом Бриедисом.

Украинский чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко регулярно посещает бои Усика, а его выход на ринг в Латвии не станет исключением.