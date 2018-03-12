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Ломаченко подтвердил бой против Линареса
Новости спорта: Василий Ломаченко встретится с Хорхе Линаресом.
Украинский чемпион в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко проведет бой против обладателя титула WBA в легком весе венесуэльца Хорхе Линареса. об этом сообщается на официальной странице Василия Ломаченко в Facebook.
Поединок состоится 12 мая в США, однако официального заявления о бое пока не было.
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