Ломаченко подтвердил бой против Линареса

Украинский чемпион в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко проведет бой против обладателя титула WBA в легком весе венесуэльца Хорхе Линареса. об этом сообщается на официальной странице Василия Ломаченко в Facebook.

Поединок состоится 12 мая в США, однако официального заявления о бое пока не было.