Джошуа сравнил удары Паркера и Уайлдера

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа сравнил удары Джозефа Паркера и Деонтея Уайлдера:

"Стиль Паркера более эффективный и хладнокровный, а удары Уайлдера напоминают мельницу. Когда Паркер выбрасывает два прямых, левый может и не достать соперника, но правый последует в цель, и, в большинстве случаев, оппоненты оказываются в нокауте", – цитирует Джошуа BoxingScene.