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Джошуа сравнил удары Паркера и Уайлдера

Энтони Джошуа
20:44 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Энтони Джошуа рассказал о опасности ударов Джозефа Паркера.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа сравнил удары Джозефа Паркера и Деонтея Уайлдера:

"Стиль Паркера более эффективный и хладнокровный, а удары Уайлдера напоминают мельницу. Когда Паркер выбрасывает два прямых, левый может и не достать соперника, но правый последует в цель, и, в большинстве случаев, оппоненты оказываются в нокауте", – цитирует Джошуа BoxingScene.

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Новости спорта, WBA, Бокс, Деонтей Уайлдер, Джозеф Паркер, Джошуа, Новости бокса.
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