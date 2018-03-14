Джошуа сравнил стили Паркера и Уайлдера

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа сравнил двух других чемпионов в своём дивизионе — Джозефа Паркера (WBO) и Деонтея Уайлдера (WBC). Британец дал понять, что ему больше импонирует стиль первого.

«Стиль Паркера более эффективный и хладнокровный, а удары Уайлдера напоминают мельницу. Когда Паркер выбрасывает два прямых, левый может и не достать соперника, но правый последует в цель, и, в большинстве случаев, оппоненты оказываются в нокауте», — цитирует Джошуа BoxingScene.