Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Новости: Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
Новости: Украина будет бойкотировать зимнюю Универсиаду в России Украина будет бойкотировать зимнюю Универсиаду в России
Новости: Паралимпиада-2018: медальный зачет 16 марта Паралимпиада-2018: медальный зачет 16 марта
X

Владимир Кличко: Чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь

Владимир Кличко
15:46 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com

Новости спорта: Владимир Кличко рассказал о своей жизненной философии.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко рассказал о своей жизненной философии, а также о том, чем его вдохновляли многие люди, встречавшиеся на пути.

Своими мыслями Владимир поделился на своей страницы в одной из социальных сетей. "Я встречал людей в моей жизни, которые поделились своими идеями со мной, своими мыслями и многим другим. Они заставили меня лучше понять, как важно делиться и отдавать что-то взамен. Также я узнал: чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь! И это путешествие только началось", - написал Кличко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Владимир Кличко, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Вердум: Однажды Майк Тайсон чуть не сломал мне нос Головкин: Журнал Ring никогда не давал мне даже приблизиться к их поясу Тренер Головкина: Уайлдер победит Джошуа решением судей

Последние новости

В Украине снизилась заболеваемость туберкулезом В Киеве возле недостроя нашли тело девушки-подростка Организаторы выборов в Крыму попадут в санкционный список МИД Украины
Сегодня читают в спорте
01 Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
02 "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча
03 Определились все участники 1/4 Лиги Европы
04 "Хачериди отказался выходить на поле": Хацкевич - о матче против "Лацио"
05 "Когда в воротах крыса – ничего не будет": Милевский - о матче "Динамо" - "Лацио"
Новости сегодня
15:56 Беременная Джамала получила престижную премию
15:52 Авария на горнолыжном курорте в Грузии: среди пострадавших есть украинцы
15:51 Оригинальные прически, которые сделают из вас очаровательных красоток (Фото)
15:47 Киевляне в понедельник могут получить выходной день
15:38 Не грустите: забавный квокки поднимет любому настроение
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко попала в базу сайта "Миротворец" Савченко попала в базу сайта "Миротворец"
Новости: Погода на выходные 17-18 марта: ожидаются морозы, снегопады и метели Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
Новости: В СБ ООН выразили поддержку целостности Украины Совбез ООН высказался за украинский Крым
Новости: Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст
Добавить комментарий
0