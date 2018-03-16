Владимир Кличко: Чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко рассказал о своей жизненной философии, а также о том, чем его вдохновляли многие люди, встречавшиеся на пути.

Своими мыслями Владимир поделился на своей страницы в одной из социальных сетей. "Я встречал людей в моей жизни, которые поделились своими идеями со мной, своими мыслями и многим другим. Они заставили меня лучше понять, как важно делиться и отдавать что-то взамен. Также я узнал: чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь! И это путешествие только началось", - написал Кличко.