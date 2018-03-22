Джошуа: Уайлдеру стоит перестать жить фантазиями

Чемпион WBA, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что его команда заморозит переговоры, если обладающий титулом WBC Деонтей Уайлдер не перестанет "орать", требуя провести с ним поединок. Об этом Джошуа заявил на своей открытой тренировке.

"Уайлдеру стоит быть реалистом и перестать жить фантазиями. Если он будет серьезно относиться к бою, мы проведем серьезные перговоры. Если он не перестанет веселиться и орать, то мы их (переговоры – ред.) заморозим", – цитирует Джошуа BBC.