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Джошуа: Уайлдеру стоит перестать жить фантазиями

Энтони Джошуа
12:24 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Энтони Джошуа попросил Уайлдера серьезно относиться к возможному бою с ним.

Чемпион WBA, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что его команда заморозит переговоры, если обладающий титулом WBC Деонтей Уайлдер не перестанет "орать", требуя провести с ним поединок. Об этом Джошуа заявил на своей открытой тренировке.

"Уайлдеру стоит быть реалистом и перестать жить фантазиями. Если он будет серьезно относиться к бою, мы проведем серьезные перговоры. Если он не перестанет веселиться и орать, то мы их (переговоры – ред.) заморозим", – цитирует Джошуа BBC.

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Новости спорта, Бокс, Деонтей Уайлдер, Джошуа, Новости бокса.
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