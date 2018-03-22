Украинский боксер поборется за титул чемпиона WBC среди молодежи

23-летний украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (6-0, 5 КО) проведет свой следующий бой в июне. На кону в нем будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC среди молодежи.

Об этом сообщил тренер Сиренко Джеймс Али Башир.

Башир также отметил, что и он, и Владислав хотят боев с гораздо более сильными соперниками, чем те, которые есть в его послужном списке на сегодняшний день, но договориться о боях с такими оппонентами очень сложно.