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Украинский боксер поборется за титул чемпиона WBC среди молодежи

Владислав Сиренко
15:01 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Украинец Сиренко проведет свой следующий поединок в июне

23-летний украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (6-0, 5 КО) проведет свой следующий бой в июне. На кону в нем будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC среди молодежи.

Об этом сообщил тренер Сиренко Джеймс Али Башир.

Башир также отметил, что и он, и Владислав хотят боев с гораздо более сильными соперниками, чем те, которые есть в его послужном списке на сегодняшний день, но договориться о боях с такими оппонентами очень сложно.

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Новости спорта, WBC, Башир, Бокс, Владислав Сиренко, Новости бокса.
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