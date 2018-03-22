UFC предлагает Джошуа космическую сумму за подписание контракта

Компания "Zuffa Boxing", которая была основана Дэйной Уайтом, готова предложить 28-летнему британскому боксеру Энтони Джошуа 500 миллионов долларов США, если он подпишет контракт с UFC (организацией, проводящей бои по смешанным единоборствам — прим. ред.).

Компания хочет, чтобы Джошуа стал представителем UFC в боксе. Выступления боксера в смешанных единоборствах не подразумеваются. Для заключения контракта Джошуа должен разорвать соглашение со своим менеджером Эдди Хирном.

Следующий бой Джошуа проведет 31 марта в Кардиффе. Его соперником станет 26-летний новозеландец Джозеф Паркер.