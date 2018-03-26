В Украине впервые пройдет конгресс WBC
Новости спорта: В Киеве осенью пройдет конгресс Всемирного боксерского совета WBC.
56-й конгресс Всемирного боксерского совета (WBC) пройдет с 30 сентября по 5 октября в Киеве.
Украину посетят 600 участников конгресса, среди которых есть мировые звезды бокса, промоутеры, судьи и менеджеры.
О проведении договорился мэр Киева Виталий Кличко.
«Такое событие состоится в нашей стране впервые. И мы готовимся провести мероприятие на самом высоком уровне, достойно представить Киев и Украину», – сказал Кличко.