Джошуа провел открытую тренировку перед боем с Паркером
Новости спорта: Британец в скором времени проведет объединительный бой против Джозефа Паркера.
Чемпион мира по версии WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет объединительный бой с обладателем титула WBO Джозефом Паркером.
Накануне поединка британский боксер провел открытую тренировку для представителей СМИ и болельщиков.
Winning isn’t just in the ring. This is winning! #AJBXNG pic.twitter.com/D96bWE44Xj
— Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) 28 марта 2018 г.
Напомним, вечер бокса Джошуа – Паркер состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс).
Начало боя по киевскому времени: 1 апреля в 00:00.