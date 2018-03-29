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Джошуа провел открытую тренировку перед боем с Паркером

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11:50 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Британец в скором времени проведет объединительный бой против Джозефа Паркера.

Чемпион мира по версии WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет объединительный бой с обладателем титула WBO Джозефом Паркером.

Накануне поединка британский боксер провел открытую тренировку для представителей СМИ и болельщиков.

Напомним, вечер бокса Джошуа – Паркер состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс). 

Начало боя по киевскому времени: 1 апреля в 00:00.

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Новости спорта, Бокс, Джозеф Паркер, Джошуа, Новости бокса.
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