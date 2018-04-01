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Джошуа после победы над Паркером обратился к Уайлдеру
09:33 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Энтони Джошуа призвал американца сделать бой за титул абсолютного чемпиона мира.
Новоиспеченный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа после победы над Джозефом Паркером обратился к чемпиону WBC Деонтею Уайлдеру.
"Уайлдер! Давай сделаем это, детка! Когда угодно и где угодно. Вытащите его на ринг и я вырублю его", – сказал Джошуа.
Напомним, Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера единогласным решением судей.
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