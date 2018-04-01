Джошуа после победы над Паркером обратился к Уайлдеру

Новоиспеченный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа после победы над Джозефом Паркером обратился к чемпиону WBC Деонтею Уайлдеру.

"Уайлдер! Давай сделаем это, детка! Когда угодно и где угодно. Вытащите его на ринг и я вырублю его", – сказал Джошуа.

Напомним, Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера единогласным решением судей.