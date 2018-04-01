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Переговоры о бое Джошуа и Уайлдера начнутся на следующей неделе

Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер
21:32 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Отец британского промоутера Эдди Хирна Барри подчеркнул, что переговоры о бое Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера должны начаться на следующей неделе.

Энтони Джошуа завоевал титул по версии WBO, победив Джозефа Паркера 31 марта.

«Энтони Джошуа действительно хочет боя с Уайлдером. Энтони хочет собрать все пояса, и эту карту должен разыграть Уайлдер с коммерческой точки зрения. Думаю, что Уайлдер в итоге приедет в Великобританию. Переговоры должны начаться на следующей неделе», — приводит слова Барри Хирна BBC.

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Новости спорта, Бокс, Деонтей Уайлдер, Джошуа, Новости бокса.
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