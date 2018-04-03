Пакьяо - Матиссе: названа новая дата боя
Новости спорта: Мэнни Пакьяо встретится с Лукасом Матиссе в середине июля.
Экс-чемпион мира в восьми весовых категория Мэнни Пакьяо подтвердил дату своего следующего боя, сообщает Mirror.
Напомним, ранее поединок с обладателем титула регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Лукасом Матиссе планировался на 8 июля. Теперь же стало известно, что филиппинец вернется на ринг 15 июля в Куала-Лумпуре, Малайзия.
Ранее сообщалось, что Мэнни Пакьяо начал подготовку к бою с Лукасом Матиссе.