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Прайсу наложили 40 швов после боя с Поветкиным

Дэвид Прайс
22:36 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Александр Поветкин отправил Дэвида Прайса в тяжелый нокаут в пятом раунде.

Россиянин Александр Поветкин без особых проблем разобрался с Дэвидом Прайсом, бой которых состоялся в андеркарде поединка Джошуа – Паркер. Британский боец оказался на настиле в пятом раунде, и в ринг пришлось вызывать врачей. После боя Прайс отметил, что ему наложили 40 швов.

"После боя меня проверили медики на стадионе, которые порекомендовали лучше обратиться в больницу. В больнице у меня зафиксировали перелом носа и на лицо наложили больше 40 швов – 12 швов в области глаз и около 30 в районе рта", – сказал Прайс в комментарии talkSPORT.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин и Энтони Джошуа должны провести бой до конца года.

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