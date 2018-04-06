Ломаченко вновь включил режим футболиста и удивил всех на тренировке (Видео)

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Василий Ломаченко
10:26 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Украинец начеканил мяч больше пятидесяти раз

Претендент на пояс WBA в легком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) готовится к поединку против Хорхе Линареса (44-3, 27 КО).

Украинец в интересном стиле поработал на спид беге, а также продемонстрировал, что его футбольная техника не намного хуже боксерской, и начеканил мяч больше пятидесяти раз:

Бой Ломаченко – Линаре состоится 12 мая в Нью-Йорке. На кону поединка будет стоять пояс WBA, которым владеет венесуэлец.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Хорхе Линарес.
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