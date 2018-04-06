Ломаченко вновь включил режим футболиста и удивил всех на тренировке (Видео)

Претендент на пояс WBA в легком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) готовится к поединку против Хорхе Линареса (44-3, 27 КО).

Украинец в интересном стиле поработал на спид беге, а также продемонстрировал, что его футбольная техника не намного хуже боксерской, и начеканил мяч больше пятидесяти раз:

Бой Ломаченко – Линаре состоится 12 мая в Нью-Йорке. На кону поединка будет стоять пояс WBA, которым владеет венесуэлец.