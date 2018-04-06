Энтони Джошуа может сразиться с Миллером в США

Следующим соперником чемпиона мира с по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), скорее всего, станет американский боксер Джаррелл Миллер (20-0-1, 18 КО), сообщает британский боксерский инсайдер Инграм Джонс.

Правда, при условии, что Миллер в конце апреля победит француза Жоанна Дюопа (37-4, 24 КО). По информации Джонса, бой Джошуа с Миллером должен состояться 26 августа в США. Это будет дебютный бой Джошуа на американской земле.