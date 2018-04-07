Ломаченко показал, как готовится к бою с Линаресом

30-летний украинский боксер Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) в США продолжает подготовку к поединку с 32-летним венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).

Ломаченко выложил ролик о своих тренировках в Instagram. Судя по всему, украинский боец пребывает в отличной форме и хорошо подготовлен к предстоящему бою.

Публикация от LOMAchenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy) 6 Апр 2018 в 6:15 PDT

Поединок Ломаченко — Линарес состоится 12-го мая в Нью-Йорке.