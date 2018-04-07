Промоутер Джошуа: Вероятность боя с Поветкиным очень высока

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа, подтвердил информацию о том, что российский боксер Александр Поветкин стал обязательным претендентом на титул Джошуа по версии WBA.

Как сообщает британский журналист Майкл Бенсон, Хирн назвал вероятность того, что следующим соперником Джошуа станет именно Александр Поветкин, "очень высокой".