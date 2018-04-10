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Стал известен возможный соперник Головкина
22:01 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Геннадий Головкин может провести бой с Ванесом Мартиросяном.
Чемпион WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин 5 мая может встретиться на ринге с экс-претендентом на звание чемпиона мира в первом среднем весе Ванесом Мартиросяном. Об этом сообщает Fightnews.
Напомним, от поединка с Головкиным отказался экс-чемпион мира в двух весовых категориях Сауль Альварес, после чего проведение боя остается под вопросом.
Telegraf.com.ua