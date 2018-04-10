Стал известен возможный соперник Головкина

Чемпион WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин 5 мая может встретиться на ринге с экс-претендентом на звание чемпиона мира в первом среднем весе Ванесом Мартиросяном. Об этом сообщает Fightnews.

Напомним, от поединка с Головкиным отказался экс-чемпион мира в двух весовых категориях Сауль Альварес, после чего проведение боя остается под вопросом.