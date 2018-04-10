Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига чемпионов: расписание матчей 10 апреля Лига чемпионов: расписание матчей 10 апреля
Новости: Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы
Новости: Гонщик "Феррари" Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна Гонщик "Феррари" Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна
Новости: Как украинские спортсмены отметили Пасху Как украинские спортсмены отметили Пасху
X

Стал известен возможный соперник Головкина

Геннадий Головкин
22:01 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Геннадий Головкин может провести бой с Ванесом Мартиросяном.

Чемпион  WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин 5 мая может встретиться на ринге с экс-претендентом на звание чемпиона мира в первом среднем весе Ванесом Мартиросяном. Об этом сообщает Fightnews.

Напомним, от поединка с Головкиным отказался экс-чемпион мира в двух весовых категориях Сауль Альварес, после чего проведение боя остается под вопросом. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, IBF, IBO, WBA Super, WBC, Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
Как украинские спортсмены отметили Пасху

Как украинские спортсмены отметили Пасху
"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)

"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)
"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид

"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

По мнению полицейских, нападение на Мейвезера не было случайным В США осуществлено покушение на боксера Флойда Мейвезера Тайсон назвал фаворита возможного боя Уайлдер - Джошуа

Последние новости

Лилия Ребрик призналась, как назовет будущего ребенка Девушка в течение 4 лет не состригала свои ногти (Фото) Лукашенко рассказал о своей жесткой диете
Сегодня читают в спорте
01 Украинский футболист забил эффектный гол ударом скорпиона (Видео)
02 Журналист сломал ногу, пытаясь повторить шедевральный гол Роналду (Видео)
03 Экс-лидер "Металлиста" подпишет контракт с "Динамо"
04 Экс-игрок сборной Украины возобновил карьеру в 44 года
05 Линарес: Мы увидим, насколько Ломаченко хорош, а затем воспользуемся тем, что я больше
Новости сегодня
23:17 По информации в соцсетях, Мариуполь содрогается от мощных взрывов
22:53 Назван список худших фильмов от лучших режиссеров
22:50 Женщины не прошли отбор в новый отряд российских космонавтов
22:47 Ольга Фреймут опубликовала новый снимок с мужем
22:40 Любимые игрушки из нашего детства, способные вызвать зависть у всего двора (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Польше назвали причину Смоленской катастрофы Польша назвала причину Смоленской катастрофы
Новости: Украина начнет серийное производство ракет "Ольха" Украина начнет серийное производство ракет "Ольха"
Новости: Украина скоро введет санкции против российских бизнесменов Украина готовит санкции против российских олигархов
Новости: Сестры Кардашян опубликовали сексуальные фото с отдыха Сестры Кардашян опубликовали сексуальные фото с отдыха
Добавить комментарий
0