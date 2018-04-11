Беринчик заявил о прекращении сотрудничества с Ватаманюком

Денис Беринчик (8-0, 5 КО) объявил о прекращении работы с тренером Сергеем Ватаманюком. Об этом украинский боксер сообщил в своем Instagram.

"Спешу сообщить новость, что наши пути с тренером расходятся. Теперь у меня своя дорога, и будет новый тренер", - сообщил Беринчик в своем видеообращении.

Публикация от Денис Беринчик (@berinchyk) 11 Апр 2018 в 2:08 PDT

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