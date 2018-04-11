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Беринчик заявил о прекращении сотрудничества с Ватаманюком

Денис Беринчик
20:55 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинский боксер Денис Беринчик записал видеообращение к фанатам.

Денис Беринчик (8-0, 5 КО) объявил о прекращении работы с тренером Сергеем Ватаманюком. Об этом украинский боксер сообщил в своем Instagram.

"Спешу сообщить новость, что наши пути с тренером расходятся. Теперь у меня своя дорога, и будет новый тренер", - сообщил Беринчик в своем видеообращении.

 

Ранее Беринчик рассказал, как Усик изменил его жизнь.

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