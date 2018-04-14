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"Стиль ниндзи": Ломаченко поработал на груше (Видео)
Новости спорта: Украинский боксер Василий Ломаченко продолжает готовиться к очередному бою.
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) продолжает подготовку к бою с Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).
Фрагментом одной из тренировок украинец поделился в социальной сети Instagram, подписав ролик следующий образом: "Стиль ниндзи".
Напомним, поединок Ломаченко – Линарес пройдет 12-го мая в городе Нью-Йорк (США).
Telegraf.com.ua