Усик - о бое с Гассиевым в России: Точно без Александра Усика

Чемпион WBC, WBO в первом тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) подтвердил, что не будет драться в России против чемпиона IBF, WBA Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) и рассказал, на когда перенесен их поединок.

«Это будет точно не Россия. Нет, конечно же, может быть и Россия, но тогда точно без Александра Усика!

Скорее всего это будет конец июня-июль».

Напомним, Усик получил травму и не сможет драться 11 мая.

На кону боя будут стоять сразу пять поясов.