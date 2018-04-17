Усик - о бое с Гассиевым в России: Точно без Александра Усика
Новости спорта: Бой, вероятнее всего, будет перенесен на лето
Чемпион WBC, WBO в первом тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) подтвердил, что не будет драться в России против чемпиона IBF, WBA Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) и рассказал, на когда перенесен их поединок.
«Это будет точно не Россия. Нет, конечно же, может быть и Россия, но тогда точно без Александра Усика!
Скорее всего это будет конец июня-июль».
Напомним, Усик получил травму и не сможет драться 11 мая.
На кону боя будут стоять сразу пять поясов.