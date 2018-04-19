Мэнни Пакьяо планирует запустить собственную криптовалюту

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо заявил о намерении запустить собственную криптовалюту под названием "PAC Token", сообщает AFP.

С помощью PAC Token фанаты смогут покупать фирменные товары с символикой Пакьяо, а также подписываться на платные потоковые интернет-сервисы с участием Мэнни.

Когда состоится запуск PAC Token, пока не сообщается.