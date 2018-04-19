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Мэнни Пакьяо планирует запустить собственную криптовалюту
18:06 Сегодня Телеграф
Новости спорта: По заявлению филиппинского бойца, новая именная криптовалюта будет адресована в первую очередь поклонникам боксера.
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо заявил о намерении запустить собственную криптовалюту под названием "PAC Token", сообщает AFP.
С помощью PAC Token фанаты смогут покупать фирменные товары с символикой Пакьяо, а также подписываться на платные потоковые интернет-сервисы с участием Мэнни.
Когда состоится запуск PAC Token, пока не сообщается.
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