Украинский боксер Богачук добыл восьмую победу на профессиональном ринге

Перспективный украинский боксер Сергей Богачук добыл восьмую победу на профессиональном ринге в полусреднем весе.

22-летний Богачук в шестираундовом поединке отправил в нокаут американца Тодда Мануэля.

Украинец доминировал с первых минут боя, а после второго и третьего раундов рефери справлялся о здоровье Мануэля. Все же в четвертой трехминутке после серии ударов, американец упал, а судья засчитал победу Богачуку техническим нокаутом.