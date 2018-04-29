Джейкобс - Сулецки: полный бой (Видео)

Американец Дэниэл Джейкобс победил поляка Мацея Сулецки в зрелищном поединке в Нью-Йорке и завоевал статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, которым владеет Геннадий Головкин. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Джейкобсу со счетом 117-110, 116-111, 115-112.