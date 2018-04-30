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Уайлдер: Джошуа примет мой бой, если он достаточно умен

Деонтей Уайлдер
08:55 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Деонтей Уайлдер надеется, что его предложение в 50 миллионов устроит Энтони Джошуа.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что его предложение в 50 миллионов долларов за бой для Джошуа - это самая большая авансовая сумма, которую получали тяжеловесы. Американец считает, что Энтони Джошуа должен принять бой, если достаточно умен.

"Если Энтони Джошуа и его команда достаточно умны, они примут мой бой. Мы не собираемся больше ждать. У них есть предложение в 50 миллионов долларов и он получает половину гонорара, если доход превысит 100 миллионов. Это будут самые большие авансовые деньги, которые получал любой тяжеловес. Это слишком большие деньги и я знаю, что он не так глуп", - цитирует Уайлдера BoxingScene.

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Новости спорта, Бокс, Деонтей Уайлдер, Джошуа, Новости бокса.
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