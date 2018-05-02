Промоутер Альвареса: Сауль хочет боя с Головкиным

Эрик Гомес, промоутер экс-чемпиона мексиканца Сауля Альвареса, который из-за положительной допинг-пробы отказался от поединка против чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадия Головкина, после 5 мая начнёт переговоры о новом бое.

"Сауль хочет боя с Головкиным, и я буду работать над тем, чтобы это случилось. Если Геннадий не захочет драться с Альваресом, то у нас есть два-три запасных варианта. Сейчас для меня приоритетен именно Головкин, раз этого боя хочет Сауль", — сказал Гомес Boxingscene.