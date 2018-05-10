Ломаченко накануне боя с Линаресом провел открытую тренировку (Видео)

Один из лучших боксеров мира, чемпион по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко провел открытую тренировку перед боем за титул WBA в легком весе против Хорхе Линареса.

Тренировка состоялась на пересечении улиц 33rd Street и 8th Avenue, прямо перед легендарным спорткомплексом Madison Square Garden (Нью-Йорк, США), где и состоится бой.