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Ломаченко накануне боя с Линаресом провел открытую тренировку (Видео)
Новости спорта: Василий Ломаченко провел открытую тренировку перед боем с Хорхе Линаресом.
Один из лучших боксеров мира, чемпион по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко провел открытую тренировку перед боем за титул WBA в легком весе против Хорхе Линареса.
Тренировка состоялась на пересечении улиц 33rd Street и 8th Avenue, прямо перед легендарным спорткомплексом Madison Square Garden (Нью-Йорк, США), где и состоится бой.
Telegraf.com.ua