Ломаченко и Линарес провели открытую тренировку в Нью-Йорке

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) и чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) провели на Манхэттене в Нью-Йорке открытую тренировку.

Тренировка состоялась на пересечении улиц 33rd Street и 8th Avenue, прямо перед легендарным спорткомплексом Madison Square Garden (Нью-Йорк, США), где и состоится бой.