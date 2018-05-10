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Ломаченко и Линарес провели открытую тренировку в Нью-Йорке
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Новости спорта: Василий Ломаченко и Хорхе Линарес провели открытую тренировку в Нью-Йорке.
Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) и чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) провели на Манхэттене в Нью-Йорке открытую тренировку.
Тренировка состоялась на пересечении улиц 33rd Street и 8th Avenue, прямо перед легендарным спорткомплексом Madison Square Garden (Нью-Йорк, США), где и состоится бой.
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