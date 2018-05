Ломаченко - Линарес: боксеры будут сражаться за особый пояс WBA

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) представила особый чемпионский пояс, который будет стоять на кону в поединке между чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг) по версии WBA Хорхе Линаресом и чемпионом мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василием Ломаченко.

Special #WBAbelt for the bout @JorgeLinares vs @VasylLomachenko for the WBA Lightweight Championship #LinaresLoma #LinaresLomachenko pic.twitter.com/cqDeNb2HMO

— WBA Boxing (@WBABoxing) 9 мая 2018 г.