Ломаченко - Линарес: боксеры будут сражаться за особый пояс WBA

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) представила особый чемпионский пояс, который будет стоять на кону в поединке между чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг) по версии WBA Хорхе Линаресом и чемпионом мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василием Ломаченко.

Бой состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».