Ковалев - Альварес: дата и место боя

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет свой следующий бой с претендентом на титул Элейдером Альваресом.

По информации BoxingScene, поединок пройдет 4 августа в городе Атлантик-Сити.

Ранее сообщалось о том, что следующим соперником россиянина станет Маркус Браун, однако тот дважды за последнее время был подвергнут аресту по подозрению в домашнем насилии.