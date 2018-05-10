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Ковалев - Альварес: дата и место боя
Новости спорта: Организаторы поединка Ковалев – Альварес определились с датой и местом боя.
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет свой следующий бой с претендентом на титул Элейдером Альваресом.
По информации BoxingScene, поединок пройдет 4 августа в городе Атлантик-Сити.
Ранее сообщалось о том, что следующим соперником россиянина станет Маркус Браун, однако тот дважды за последнее время был подвергнут аресту по подозрению в домашнем насилии.
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