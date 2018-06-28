Украинец Хитров примет участие в американском боксерском шоу
Новости спорта: Евгений Хитров поучаствует в шоу «The Contender»
Украинский боксер Евгений Хитров станет участником американского спортивного шоу «The Contender» (Претендент).
В соревновании примут участие 16 боксеров-средневесов, которых будут тренировать Фреди Роуч и Назим Ричардс. Победитель шоу получит 250 тысяч долларов.
Ведущим шоу будет завершивший карьеру экс-чемпион мира Андре Уорд.
Свой последний на данный момент бой Евгений Хитров провел 9 декабря 2017 года, нокаутировав доминиканца Жонатана Батисту.