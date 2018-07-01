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Обидчик Постола примет участие во втором сезоне WBSS

Виктор Постол
21:16 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Обидчик украинца Постола будет участвовать во всемирной серии

Руководство Всемирной боксёрской суперсерии продолжает называть имена боксёров, которые примут участие во втором сезоне турнира WBSS. Ещё одним бойцом в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) станет шотландец Джош Тэйлор (13-0, 11 КО), сообщает официальный сайт турнира.

На минувшей неделе Тэйлор победил экс-чемпиона мира украинца Виктора Постола и стал официальным претендентом на титул по версии WBC.

Ранее уже было подтверждено участие в турнире в этой весовой категории чемпиона мира по версии WBA Кирилла Релиха, а также Энтони Йигита и Ивана Баранчика, которые оспорят вакантный титул по версии IBF.

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Новости спорта, WBSS, Бокс, Виктор Постол, Новости бокса.
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