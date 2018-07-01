Обидчик Постола примет участие во втором сезоне WBSS

Руководство Всемирной боксёрской суперсерии продолжает называть имена боксёров, которые примут участие во втором сезоне турнира WBSS. Ещё одним бойцом в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) станет шотландец Джош Тэйлор (13-0, 11 КО), сообщает официальный сайт турнира.

На минувшей неделе Тэйлор победил экс-чемпиона мира украинца Виктора Постола и стал официальным претендентом на титул по версии WBC.

Ранее уже было подтверждено участие в турнире в этой весовой категории чемпиона мира по версии WBA Кирилла Релиха, а также Энтони Йигита и Ивана Баранчика, которые оспорят вакантный титул по версии IBF.